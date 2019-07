CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CROLLOMESTRE Un boato tremendo che ha fatto sussultare chi in quel momento era in chiesa, una quarantina di persone, compreso qualche bambino, provocando il panico. Ieri pomeriggio è crollato il rosone interno della facciata principale della chiesa di Carpenedo. È venuto giù da una quindicina di metri come un ammasso pesantissimo di ferro, legno e vetro che si è sbriciolato a terra alla fine del volo che prima ha lambito il grande organo a canne e poi è atterrato davanti all'antico crocefisso che si trova in fondo alla navata. Davvero...