Il Covid-19 colpisce anche il commercio marittimo mondiale e non poteva essere diversamente. Nel primo semestre di quest'anno, quello della prima ondata della pandemia, in Italia l'import-export via mare ha subìto un calo in valore del 12% e un calo in tonnellate dell'11% circa. È la fotografia scattata dal settimo rapporto annuale Italian Marittime Economy di Srm, il Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo.

L'effetto Covid si fa sentire su un settore, il trasporto marittimo, che fa viaggiare il 90% delle merci e con la logistica vale circa il 12% del Pil globale. L'emergenza sanitaria ha ridotto i passaggi sul canale di Suez, causando un traffico più accentuato verso il Capo africano di Buona speranza, mentre inizia ad affacciarsi la rotta artica; ha aumentato il numero delle rotte cancellate (blank sailing) per mancanza di carico, su tutte le direttrici, e di navi in viaggio a velocità ridotta (slow steaming); ha impattato fortemente sulle rotte commerciali cinesi (Belt and Road Initiative), e sulla nuova via della seta (cui fa da contraltare l'aumento del trasporto ferroviario). La stima generale è di una riduzione del trasporto del 4,4% per quest'anno e del 5% per il prossimo, con pesanti contraccolpi sul segmento container, in calo del 7,3% (742 milioni di Teu movimentati nei porti mondiali), dato che ci riporta ai volumi del 2017: il che significa che il coronavirus si è mangiato quattro anni di crescita, sebbene si intraveda un rimbalzo del 10% al 2021 e del 6,6% l'anno successivo.

TREND STABILE

Quanto alla portualità italiana, al 2019, il rapporto di Srm evidenzia che nel trasporto a corto raggio nel Mediterraneo (lo Short Sea Shipping) l'Italia resta leader con 246 milioni di tonnellate di merci trasportate, pari a una quota di mercato del 39%, e conferma un trend di traffico stabile negli ultimi cinque anni, intorno ai 480-490 milioni di tonnellate movimentate nei 12 mesi. In evidenza c'è la netta prevalenza delle rinfuse liquide che coprono il 37% del totale, quindi segue il segmento container al 23%, mentre il Ro-Ro (le navi traghetto merci) si attesta al 22%, le rinfuse solide al 12% e le merci varie al 5%.

La componente internazionale del trasporto marittimo resta sempre rilevante, con un valore di scambi commerciali via mare che lo scorso anno è stato pari a 249,1 miliardi, un punto percentuale in meno sull'anno precedente: di questi 129,6 miliardi sono in import (-2%) e 119,5 in export (costante). Il principale Paese fornitore resta la Cina, che con 23,1 miliardi di euro rappresenta il 18% di tutto l'import via mare italiano; mentre il principale Paese cliente per modalità marittima sono gli Stati Uniti d'America che con 28,1 miliardi concentra il 24% del nostro export.

Se il mare assorbe poco più di un terzo dell'interscambio italiano, il trasporto su strada del traffico merci ne prende esattamente la metà. Il Ro-Ro rimane un elemento di pregio del nostro traffico: nel 2019 ha registrato 106,4 milioni di tonnellate rilevando un -2,4% sul 2018, col 36% del traffico di rotabili in transito nei porti italiani che proviene dall'estero. Le rinfuse liquide per l'Italia, importante volano della componente energetica dei porti, rappresentano la categoria merceologica più importante in termini di volumi e perciò strategica per introiti significativi per le attività portuali. L'anno scorso sono state movimentate circa 180 milioni di tonnellate, correlate principalmente alla domanda di raffinazione dei prodotti petroliferi e a quella energetica da soddisfare.

I primi cinque energy port, Trieste, Cagliari, Augusta, Milazzo e Genova, rappresentano il 69% dell'intero traffico liquido nazionale. Trieste ha movimentato 43,3 milioni di tonnellate. Restano in sostanza stabili altri tipi di traffico e sui container, il nostro Paese ancora non riesce a dare la spinta al dato che ci vede ancorati sui 10 milioni di Teu da anni.

LE STRATEGIE FUTURE

Al di là dei bilanci, il report di Srm è servito a tracciare le rotte delle strategie future. Il centro studi di Intesa Sanpaolo evidenza la necessità di incentivare il trasporto ferroviario da e per i porti, perché ritenuto più sicuro, rapido e meno soggetto a file e ad attese rispetto a quello su gomma con i Tir che pure resta largamente maggioritario. Fondamentale è l'avvio delle opere subito cantierabili nei porti, con un intervento sblocca porti che agisca su un panel di infrastrutture ad alto impatto economico. C'è, poi, l'importante partita delle Zone economiche speciali e delle Zone logistiche semplificate per dare ulteriore impulso agli investimenti degli imprenditori, ma per i quali servono i decreti attuativi, mentre nel contempo vanno rilanciate le Zone franche doganali per stimolare l'import e l'export, in vista dell'auspicata ripresa. Infine, ma non ultimo, secondo Srm vanno incentivati l'outsourcing e l'uso di clausole contrattuali che favoriscano le nostre imprese logistiche, settore oggi fortemente esternalizzato dal 69% delle imprese per l'export e dal 49% per l'import.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA