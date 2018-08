Il costume h24 uno stile di vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENDENZEQuest'anno tuffiamoci dove possiamo cercando di sopravvivere al caldo. Per l'estate prossima cominciamo a formulare pensieri sostenibili, magari prendendoci cura della nostra bellezza ma anche della salute del Pianeta e degli oceani, semplicemente indossando un nuovo costume da bagno. Il beachwear dell'estate 2019 si distinguerà per le performace elevatissime e per la sostenibilità, grazie soprattutto alla grande evoluzione tecnologica dei tessuti creati espressamente per questo universo. È il messaggio più forte che arriva dai due...