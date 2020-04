Il cosiddetto test tampone, per quanto presenti alcuni punti deboli come spesso succede in medicina, è oggi l'unico esame in grado di confermare la presenza del coronavirus in un paziente sintomatico o in un portatore sano asintomatico, quest'ultimo il più pericoloso nonché l'evenienza più frequente. Va sottolineato: il test tampone non è interscambiabile con il secondo metodo d'indagine, il test sierologico, utilizzato per inquadrare aspetti diversi, prevalentemente statistico epidemiologici, del Covid 19. Il sierologico serve solo a indicare che un individuo è ormai guarito, l'infezione è scomparsa e l'assenza del virus ne impedisce ovviamente la diffusione. La Regione Veneto ha validato 6 laboratori di virologia che pur lavorando a pieno ritmo sono appena sufficienti per esaudire il piano messo opportunamente a fuoco dal governatore Zaia a metà marzo dopo l'esperienza condotta col prof Crisanti a Vo' e non ancora completato: test tampone nelle comunità promiscue più a rischio (ospedali, medici, farmacisti, case di riposo, forze dell'ordine, carceri, commessi). L'emergenza economica richiede una ripresa urgentissima delle normali attività, e la convivenza con il virus richiede contestualmente che la riapertura avvenga in condizioni di massima sicurezza, anche per evitare un riacutizzarsi dell'epidemia. Ne consegue che è indispensabile l'attivazione di altri nuovi laboratori di biologia molecolare (pubblici, privati o ex novo) almeno uno per provincia dedicandoli ad un'iniziativa in progress che, partendo da test tampone a un campione statisticamente significativo di operai di tutte le aziende, venga estesa a regime al maggior numero possibile di lavoratori e cittadini. In Corea la politica dei tamponi a tappeto permette di allontanare gli infetti e di sfruttare la capienza dei mezzi di trasporto all'80% selezionando gli accessi per mezzo di un certificato sanitario di non contagiosità. Diagnosi dei portatori sani e libertà di circolazione sono vasi comunicanti. Più aumentano le identificazioni degli asintomatici, più aumentano gli isolamenti in quarantena degli infettivi, più diminuisce la circolazione in pubblico delle fonti di contagio, più è possibile allentare le maglie e riavvicinarsi a una vita normale. Senza l'illusione di poter abbassare la guardia trascurando i presidi di protezione individuale. Facendo i debiti scongiuri non è scontato un autunno tranquillo, ed è indispensabile farsi trovare preparati e pronti al peggio anche nel caso questo non sopravvenga. È perciò di vitale importanza dare il via a una fase di produzione industriale dei test tampone dopo aver organizzato questi nuovi centri virologici. Subito, perché richiedono tre mesi per operare a regime. Se il progetto si concretizza in tempo reale, l'autunno sarà comunque affrontabile in armi, qualunque cosa succeda. L'università nella figura del professor Crisanti è pronta per quel che so a farsi carico del tutoraggio e della formazione dei biologi e tecnici di laboratorio e della sovraintendenza scientifica, del reperimento di macchinari a elaborazione ultraveloce e reagenti. La situazione è migliorata rispetto alle problematiche dello scorso mese di marzo ed i materiali non sono più così difficili da acquistare nel mercato internazionale. Confindustria, le varie associazioni di categoria e le forze trainanti dell'economia veneta, le fondazioni bancarie, non si sottrarrebbero a mio avviso ad un autorevole invito a collaborare ad un progetto mirato. Sarebbe superfluo evidenziare il vantaggio insito nella possibilità di poterlo utilizzare per la proposta di un inserimento di una poderosa ed essenziale integrazione agli accordi sulla sicurezza nel lavoro siglata con i sindacati il 16 marzo. Alla politica, quindi al governatore Zaia, il compito di assemblare queste componenti della società civile, girare la chiave d'accensione, e mettere in moto la macchina.

