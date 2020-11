LA STORIA

La mascherina, che copre la bocca, per lei è una barriera che la esclude dal mondo. Se non vede le labbra di chi le sta davanti non può comunicare con gli altri. Per Vera De Tina, 36 anni di Codroipo, il Coronavirus ha portato un problema in più: l'impossibilità di leggere le parole. Lei è sorda dalla nascita e, per una terribile concatenazione sensoriale, destinata a essere anche muta. Se il cervello non sente i suoni non riesce neanche ad elaborare le parole in uscita. Per questo si dice semplificando, sordomuti. Vera ha dato un calcio all'handicap che l'aveva colpita e oggi parla e capisce ciò che dicono gli interlocutori. Non solo: ha avuto un brillante percorso scolastico che l'ha portata alla laurea all'Accademia di Belle Arti.

L'OBIETTIVO

La forza di volontà, il sacrificio e le persone giuste accanto, possono ottenere quello che impropriamente viene etichettato come miracolo. La storia la racconta lei stessa. Il colloquio avviene nel suo appartamento. Senza la mascherina, ma con le dovute distanze di sicurezza. «Se sono arrivata a questo punto lo devo ai miei genitori, che mi hanno stimolata fin da piccola seguendomi con amore e facendo grandi sacrifici per aiutarmi nel mio percorso di riabilitazione». Mamma Emilia e papà Ernesto, seduti dall'altra parte del tavolo, sorridono e ammettono che all'inizio è stata davvero dura. «Fino all'età di due anni - racconta la madre - non avevamo capito che fosse sorda, perché era così intelligente che capiva tutto. Ci eravamo resi conto che c'era un ritardo nella parola. Emetteva solo suoni. Nemmeno i medici l'avevamo capito. Quando abbiamo avuto il responso è stata una mazzata. Non sapevamo da dove cominciare. Come si devono comportare una madre e un padre con un figlio sordomuto? L'unica cosa di cui eravamo certi e che non cercavamo compassione. Vera era una bambina meravigliosa, non era diversa dagli altri. Non doveva diventare una diversa». Una scelta coraggiosa. Niente istituti specializzati per questo tipo di problemi. Niente ghetto con bambini nelle stesse condizioni.

LA SFIDA

«Non le abbiamo fatto imparare la lingua dei segni - chiarisce ancora la madre - perché anche quello costruisce un fattore di emarginazione. Per nostra figlia abbiamo scelto un percorso normale. L'unica eccezione ha riguardato la scuola elementare. In quella pubblica si alternavano tre maestri: troppi per una bambina che doveva leggere dalle labbra. L'abbiamo trasferita in una scuola privata a Udine con una maestra unica, come si usava una volta. Così si è creato un rapporto più diretto. Diciamo che c'era più dialogo». Vera ascolta. Dei primi anni della sua vita, ovviamente, ricorda poco. «È stata dura, perché dovevo studiare il doppio. In classe cercavo di capire cosa diceva la maestra, ma all'inizio non era semplice. Al pomeriggio la mamma e il papà ascoltavano la registrazione della lezione e mi spiegavano di nuovo». È stato così per tutto i cicli di studi fino alla laurea. Vera registrava le lezione e il padre la batteva a macchina. «Per capire devo guardare le labbra di chi parla - chiarisce la ragazza - non potevo prendere appunti. E poi, se il professore si girava, oppure abbassava la testa, per me si spegneva il contatto». «Tutti i giorni a battere a macchina - conferma il padre Ernesto, insegnante di religione ora in pensione - È come se avessi rifatto le scuole anch'io». Ma se non è il caso di parlare di miracolo, perché il merito è della forza di volontà, in questa storia almeno un angelo c'è.

LA LOGOPEDISTA

Erzsebet Tasnadi, la logopedista che ha seguito Vera fin da bambina. «È una donna straordinaria - afferma con trasporto mamma Emilia - ha stabilito con nostra figlia un rapporto splendido. Se abbiamo ottenuto questi risultati lo dobbiamo in buona parte a lei. E alla Regione Friuli che ha sempre contribuito alle spese per seguire Vera. Senza l'aiuto pubblico non avremmo avuto le possibilità economiche. Ci tengo a ringraziare pubblicamente la Regione e il Comune per il sostegno che ci hanno dato». Detto per inciso, anche la figlia più giovane, Maddalena, è nata con gli stessi problemi ed ha seguito con successo un percorso simile di riabilitazione e pieno recupero. Vera ascolta, è la protagonista della storia, però vuole restare un po' defilata: «Io racconto quanto ho vissuto, perché spero di aiutare altri che sono nelle mie condizioni. Non voglio complimenti, semmai vorrei completare il mio inserimento lavorativo ed essere completamente autonoma». Questo è il prossimo traguardo. Per ora non ha un lavoro stabile e in questo momento usufruisce del reddito di cittadinanza. «Mi adatto a fare qualsiasi cosa, anche se il sogno sarebbe di dedicarmi alla creatività artistica. Però lo so che con l'arte è difficile vivere». La mano sembra felice.

IL FUTURO

Alle pareti numerosi quadri dipinti da lei. Qualche successo lo ha già avuto: un paio di esposizioni, qualche premio a concorsi d'arte, una serie di ritratti realizzati per un istituto di credito. «Devi osare di più», la incita la mamma. Vera non è tipo da tirarsi indietro. Recentemente ha conseguito la patente di guida. Altro grande successo per chi è nelle condizioni di Vera: «Il difficile era capire cosa mi diceva l'istruttore durante le lezioni di guida - racconta sorridendo - lui era seduto accanto a me, ma per capirlo dovevo guardare la sua bocca e se mi giravo non guardavo la strada! Abbiamo trovato un codice di segni per dialogare. Un altro problema riguarda l'uso delle marce: io non sento il rumore del motore e devo cambiare regolandomi sulla velocità». Racconta tutto con estrema naturalezza. Parla in maniera chiara, lenta, con proprietà di linguaggio. «In questo periodo non posso fare nemmeno le cose più semplici. L'altro giorno mi sono recata all'ufficio postale. Quando l'impiegata mi ha fatto una domanda mi sono vergognata. Ho dovuto chiederle di abbassare la mascherina». Il Coronavirus colpisce anche senza infettare.

