Il cordoglio per Sherman musicista e fotografo

MALORE FATALE

VENEZIA Era alla guida della sua automobile, a Milano, quando è stato colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo facendolo andare fuori strada. Catilina Norman Francesco Sherman se n'è andato a 54 anni con una carriera avviata di compositore di colonne sonore e più recentemente di fotografo. Pappo, così lo chiamavano i compagni di scuola del Liceo Ginnasio Marco Polo, non si era mai staccato dalla sua città, anche se aveva scelto, dopo la maturità, di andare a Milano per trovare il suo sbocco come musicista. La sua famiglia è molto conosciuta in città, avendo avviato e gestito l'omonimo istituto di medicina e analisi di campo San Bartolomeo.

In questi giorni moltissime persone che con lui avevano condiviso l'adolescenza negli anni Ottanta, lo hanno ricordato in tanti modi.

«Mi sembra impossibile - commenta il presidente del Cers, Consorzio europeo rievocazioni storiche, Massimo Andreoli - ci sentivamo spesso come amici ed ex compagni di classe. Lo avevo chiamato a metà della scorsa settimana chiedendogli se ci poteva fare dei ritratti e delle foto degli spettacoli. Sarebbe dovuto venire a Venezia a giorni».

Catilina Norman Francesco Sherman aveva recentemente pubblicato diversi libri fotografici.

La data e la sede dei funerali non è ancora stata fissata.

