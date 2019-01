Il convegno: un nuovo modello per Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un nuovo modello per Venezia, per contrastare il crollo dei residenti a Venezia e ridare vita alla città storica. È il tema di un incontro che si terrà domani dalle 10 alle 13.30, nella Sala del Portego di Palazzo Franchetti, San Marco 2847. Il convegno è promosso dal Consorzio di Cooperative edilizie Cerv in occasione dei suoi primi 40 anni di storia. Partecipano il presidente di Confcooperative Veneto Ugo Campagnaro, Fiorella Angeli (coordinatrice della ricerca Smart Land), Federico Della Puppa (responsabile area Economia&Territorio...