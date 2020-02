IL CONVEGNO

«Non abbiamo motivo di pensare che l'innalzamento del mar Mediterraneo possa essere diverso da quello globale e sappiamo che quest'ultimo accelererà. Le previsioni più ottimistiche danno ora per fine secolo in media una forbice da 40 a 110 centimetri d'innalzamento. Nessuno scienziato possiede tuttavia a riguardo un dato certo». Sono le parole di Piero Lionello, docente all'Università del Salento, uno degli 80 ricercatori MedECC (la rete internazionale indipendente di oltre 600 scienziati) che in questi giorni sono riuniti sull'isola di San Servolo ospiti della Venice International University (Viu) per stilare un primo rapporto sui cambiamenti climatici nel Mediterraneo.

IL DOSSIER

Un documento di 500 pagine di cui un sunto verrà consegnato a fine marzo a Bruxelles. E che, dopo l'estate, verrà reso pubblico. Ma la forbice potrà aumentare o meno in base a due fattori che Carlo Giupponi, docente di Economia ambientale a Ca' Foscari, attribuisce allo scioglimento dei ghiacciai di Antartide e Groenlandia e a quanto saremo in grado di contenere l'emissione di gas serra nell'atmosfera. «Quale il livello di consapevolezza riguardo ai cambiamenti climatici? Nel pubblico la percezione del problema è chiara afferma il coordinatore Wolfgang Cramer, del Centro nazionale francese della ricerca scientifica ma non la sua dimensione in termini di gravità e urgenza. Mentre a livello governativo i paesi del Mediterraneo hanno una percezione diversificata: più accentuata al sud, meno al nord. Il nostro sforzo consiste nel rendere tutti i governi coscienti dei rischi che si corrono».

LA LAGUNA VENETA

In tale contesto, Venezia risulta particolarmente esposta in quanto soggetta a due fenomeni che si sommano l'uno all'altro: oltre all'innalzamento del mare «negli ultimi 10 anni sottolinea Giupponi la subsidenza è tornata a crescere. E i dati ci dicono che questo fenomeno è ancora attivo». Ma per Lionello c'è un altro aspetto da chiarire.

Acquisire una maggiore capacità di gestione degli eventi estremi a prescindere dal cambiamento climatico in atto, perché molti di essi sono legati ad una prevedibilità nei loro tempi di ritorno. Insomma, fronteggiare il cambiamento climatico va bene ma il tutto deve essere affiancato anche ad una preparazione nell'affrontare la meteorologia attuale con una strumentazione adeguata. «Ciò che non aiuta è cercare l'«alibi» del cambiamento climatico in ciò che è invece riconducibile solo ad una mancanza di conoscenza del clima attuale».

«Venezia e l'area limitrofa spiega Giupponi hanno vissuto due eventi eccezionali in breve tempo, la tempesta Vaia e l'alluvione del 12 novembre. Fenomeni difficilmente immaginabili nella stessa zona, manifestazioni vuoi meteorologiche vuoi climatiche di forte impatto sulla società». Lionello e Giupponi sono concordi nel ritenere che il problema vada affrontato ora perché una nuova gestione della laguna e delle sue difese costiere richiede tempo. Quali le possibili soluzioni? «Si possono fare mille esempi dichiara Giupponi ma ciò che può risolvere il problema è la combinazione delle cose. Il Mose da solo non salverà Venezia ma potrà rappresentare un tassello di interventi combinati fra loro». E in merito al centro internazionale sui cambiamenti climatici pensato a Venezia, la cui proposta di realizzazione è stata inserita nella legge di bilancio di quest'anno, Giupponi afferma: «Rappresenta un'opportunità da giocarci che non deve entrare in competizione con le altre competenze già esistenti. Venezia deve diventare l'esempio e il luogo dove cercare soluzioni ed elaborare idee».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA