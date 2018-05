CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONVEGNOFare rete per far sentire la voce del cinema veneto in tutto il Paese. È questo l'obiettivo di Agici, che assieme a Irecoop Veneto e l'università Ca' Foscari di Venezia ha organizzato ieri e oggi gli Stati Generali del Cinema Veneto. Nel campus economico di San Giobbe, produttori e addetti ai lavori si sono incontrati per scambiarsi idee, opinioni, suggerimenti e ambizioni sulle prospettive di una realtà che in regione fatica a prendersi i propri spazi. Un primo passo verso la creazione di quella rete che permetterebbe di fornire...