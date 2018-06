IL CONTRATTACCO VENEZIA Il suo silenzio è durato un paio di giorni, poi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTRATTACCOVENEZIA Il suo silenzio è durato un paio di giorni, poi ieri il sindaco Luigi Brugnaro ha deciso di commentare la trasmissione Report e il suo servizio Venicetown andato in onda lunedì sera, nel corso del quale la città è stata mostrata come il luogo del malaffare e della disorganizzazione.«Una trasmissione vigliacca fasulla - esordisce - un film veramente infame che non fa onore al giornalismo corretto che per fortuna in Italia esiste. Trasformano la realtà in cose negative. Attrarre investitori, che per me è un lavoro...