IL PERSONAGGIO

La prima bandiera europea a sventolare sulla Gerusalemme ottomana fu quella austriaca, a innalzarla, nel 1855, era stato un veneziano, Giuseppe Pizzamano. Il 27 novembre 1847 era stato nominato console di sua maestà imperiale e reale, sarà il fondatore dell'Ospizio austriaco, il primo tra gli alberghi per i pellegrini provenienti dai paesi cristiani, ancora oggi esistente sulla via Dolorosa, la strada che conduce al Santo Sepolcro.

FAMIGLIA PATRIZIA

Di questa storia, del fatto che sia stato un veneziano a fondare l'Ospizio austriaco di Gerusalemme, in Italia non se ne sa nulla, sta cercando di farla uscire dall'oblio Paola Pizzamano, una sua discendente e storica dell'arte. Giuseppe Pizzamano nasce a Grado il 17 febbraio 1807, appartiene alla famiglia patrizia veneziana, suo padre Iseppo era stato l'ultimo podestà della Serenissima a Belluno, e in quel momento era giudice del napoleonico regno d'Italia nella cittadina lagunare, la madre era la gradese Antonia Gordini. Il fratello Pietro diventerà presidente della corte d'Appello dell'Aquila. Diciamo subito che Giuseppe non c'entra nulla con Domenico Pizzamano, il comandante del forte di Sant'Andrea, alla bocca di porto del Lido, che aprì il fuoco contro il vascello francese Libérateur d'Italie, affondandolo. Questi apparteneva a un diverso ramo della famiglia che si estingue con il figlio Nicolò, mosaicista della basilica di San Marco (pure questo dimenticato, peraltro). Giuseppe non era parente nemmeno di un terzo Pizzamano protagonista, suo malgrado di quegli anni: Nicolò, ultimo podestà di Isola d'Istria, brutalmente ammazzato il 5 giugno 1797, in un tumulto seguito alla caduta della repubblica (un gruppo di persone poco raccomandabili si stava dando al saccheggio delle case dei notabili, malmenano la moglie e la figlia che aveva partorito da pochi giorni, e uccidono Nicolò Pizzamano con una fucilata a bruciapelo per poi infierire sul cadavere).

CON GLI ASBURGO

Giuseppe Pizzamano intraprende la propria carriera all'interno della burocrazia asburgica e nel 1834 viene nominato capitano circolare di Gorizia, nel 1837 segretario dell'Imperialregio governo di Trieste, quindi deputato al parlamento austriaco, assieme al capodistriano Antonio Madonizza (irredentista e promotore della causa istriana in Italia). Madonizza lo ricorda in una lettera inviata alla moglie, datata Vienna 17 luglio 1848: «La seduta parlamentare terminò or ora senza che vi accadesse nulla di rimarchevole. Ti dirò ora delle persone di vecchia conoscenza che qui ho veduto Pizzamano, che aspetta il momento per partire per Gerusalemme in qualità di console». In effetti le insurrezioni del 1848 ritardano la sua partenza per Istanbul prima e Gerusalemme poi, dove arriva nel 1849 come viceconsole. Riesce a convincere il ministero di innalzarlo, dopo qualche anno, al grado di console generale.

IN MEDIO ORIENTE

«In Oriente, più che altrove, l'autorità dipende dall'aspetto esteriore, dal decoro, dalle apparenze; le autorità statali locali, gli stranieri e il personale amministrativo sono influenzati da queste impressioni, e su questa base misurano il proprio comportamento negli affari e nelle relazioni sociali», scrive a Vienna, aggiungendo che in tutte le occasioni ufficiali deve dare la precedenza agli altri consoli e prendere il posto a lui riservato dietro al console del regno di Sardegna (che, vista la guerra tra gli Asburgo e i Savoia, doveva essere uno smacco non da poco). Comunque il veneziano otterrà la qualifica di console generale e pure il titolo di conte (l'Austria non riconosceva automaticamente la nobiltà dei patrizi veneziani, ma bisognava passare attraverso una richiesta e pure un esborso di denaro).

NEI LUOGHI SANTI

L'obiettivo di Pizzamano è quello di affiancare la monarchia asburgica alla Francia nel ruolo di potenza garante dei luoghi santi. Per far questo non si limita a spiegare l'ala protettrice di Vienna sui cattolici, ma la estende anche sugli ebrei. Infatti la prima istituzione austriaca a Gerusalemme è, nel 1856, l'Istituto Laemel (finanziato da Elise Hertz-Laemel), una piccola scuola elementare destinata a provvedere all'istruzione e all'assistenza di quaranta bambini ebrei poveri: la prima moderna scuola per gli ebrei nel futuro stato d'Israele. Istituzione, tra l'altro, contestata dagli ebrei più conservatori che la giudicavano troppo innovativa. Quando il console muore, all'improvviso, nel 1860, sta collaborando con Sir Moses Montefiore al progetto di costruire una strada tra Gerusalemme e Jaffa. Sua è l'idea di istituire a Gerusalemme un ospizio per i pellegrini austriaci, che è tutt'ora in funzione. Come sta scritto nella home page del sito è «il più antico albergo cristiano di Gerusalemme». Ha 124 letti, tra stanze e dormitori, e pure un caffè che, guarda caso, si chiama Café Triest, dove si servono Wienerschnitzel e Sacher Torte. La Casa Austria, come viene anche chiamata è stata fondata nel 1854, ma Giuseppe Pizzamano non la vedrà entrare in funzione, né potrà assistere alla visita dell'imperatore Francesco Giuseppe I che avviene nel 1869, ovvero quando il nobile veneziano era ormai già scomparso. Francesco Giuseppe che è raffigurato in un mosaico nella cappella dell'edificio, realizzata agli inizi del Novecento, e decorata a mosaico, non bisogna dimenticare che tra i numerosissimi titoli che deteneva l'imperatore d'Austria e re d'Ungheria, c'era pure quello di re di Gerusalemme. Giuseppe Pizzamano muore il 22 luglio 1860 a soli 53 anni.

LA PORTA DI SION

La Gazzetta uffiziale di Venezia riporta, tradotto in italiano, il necrologio che era già stato pubblicato nel Ost Deutsche Post: «Egli fu il primo che, dopo Leopoldo il glorioso, fece sventolare la bandiera bianco-rossa austriaca in Palestina. Noi la vedevamo issata sul palazzo del consolato. Allorch'egli ci accompagnava al cimitero cristiano davanti la porta di Sion, non c'immaginavamo quell'uomo, sì bello e vigoroso nell'aspetto, avrebbe riposato così presto in quel luogo stesso! Anch'egli possedeva il senso artistico, ch'è proprio della sua poetica patria. Cantava egregiamente, e la sua raccolta di monete seleucide e d'antichità siriache è fra le più interessanti. Coloro che si recarono in pellegrinaggio a Gerusalemme non dimenticheranno la sua nobile ospitalità, né i suoi amici oblieranno la sua devotissima amicizia. La potenza, ch'egli rappresentava con tanta fedeltà e tanto splendore, perde in lui uno degli uomini più degni, e ciò è doppiamente grave in questo momento». Era stato sepolto nel cimitero cristiano di Gerusalemme, distrutto dalla guerra del 1967.

Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA