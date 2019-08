CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCORSOUndici bellissime del Nordest di corsa alla conquista della corona di Miss Italia. Promosse in finale, con sette reginette, il Veneto è ben rappresentato, battuto solo dal Lazio (in testa con otto). Quattro le miss del Friuli. Sono state annunciate ieri ufficialmente nel Museo del 900 di Mestre le 80 ragazze che si contenderanno il titolo nella diretta televisiva condotta da Alessandro Greco, in diretta da Jesolo il prossimo 6 settembre su Rai 1. Elisa Checchin, Miss Veneto, 20 anni, di San Giorgio delle Pertiche (Padova), ha occhi...