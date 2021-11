Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONCORSOSfuma la finale di Miss Italia a Jesolo. Almeno per quest'anno. Nelle scorse settimane dalla Miren, dalla società guidata dalla patron Patrizia Mirigliani era stata presentata una proposta economica al sindaco Valerio Zoggia e alle associazioni di categoria per far ritornare nella città balneare il concorso che premia la più bella d'Italia. Un modo per coronare la stagione della ripresa, che alla città balneare ha regalato tra...