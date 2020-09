IL CONCORSO

Nel giorno del Medio Oriente non c'è solo Amos Gitai, con il suo ennesimo scandaglio nelle zone conflittuali tra Israele e Palestina. Al Lido arriva anche il terzo film italiano in Concorso, che poi definirlo italiano è un po' riduttivo. Tre anni ai margini geografici di Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, confini dissolti in un gigantesco, eterno conflitto, di città distrutte, di popolazioni decimate, il terrore, la paura, la morte. La guerra che nessuno sa fermare. Tre anni a perlustrare, a girare, a capire: «Ma sono tornato più confuso di prima», dice Gianfranco Rosi, in Concorso con Notturno, dopo aver vinto il Leone qui con Sacro GRA (2013) e l'Orso a Berlino con Fuocoammare (2017).

Un viaggio avventuroso, pieno di insidie e pericoli: «Una volta abbiamo anche temuto di essere rapiti». Ma c'è sempre stata la voglia e la forza di andare avanti: «È stata un'esperienza fortissima, emotivamente e fisicamente, in posti sconosciuti, senza conoscerne la lingue. Ti fa tornare diverso». Il film è stato girato con un solo operatore e tutto è partito dalla scena che apre la pellicola, plotoni di soldati che si susseguono all'alba in una delle tante caserme: «E dire che la volevo pure togliere dal montaggio finale. La volevo diversa, ma poi ho capito che poteva essere una metafora forte e significativa. E l'ho lasciata». E in effetti si tratta di una delle sequenze più potenti.

Il film non dà risposte, dice il regista: «C'è come una dimensione epica in questi conflitti, ma le domande restano inevase, si sta tra la vita e la morte, la vita e l'inferno, la vita e la distruzione. Così non ho voluto spiegare niente, perché volevo abbattere ogni confine, anche quello mentale, far entrare la guerra in una dimensione astratta. E soprattutto non ideologica. Ho sempre tre principi quando giro un film: 1) la trasformazione della realtà attraverso il cinema con un proprio punto di osservazione; 2) la sottrazione, arrivando a una sintesi, come nel caso delle telefonate della figlia rapita dall'Isis alla madre, che nel film durano 3 minuti e nella realtà sono durate 3 anni di ricerca; 3) il montaggio, dove la sfida è abbandonare una storia per catturarne subito un'altra». I premi di Rosi sono sempre andati a braccetto con perplessità e critiche, specie di origine etica. E così dopo la famosa lacrima e i corpi morti di Fuocoammare, ecco la stanza dei bambini in Notturno: «Sarebbe stato ipocrita non mostrarli, in quella stanza c'è una testimonianza storica fondamentale: la memoria degli orrori. Sono racconti liberi, spontanei dei superstiti di massacri della comunità Yazida. Per me far vedere questi bambini, le loro paure, è stato un atto necessario, è il cuore del film». Si può sicuramente obiettare.

E il ricordo di quei giorni lascia un segno forte: «Un profondo senso di amore che spero il pubblico colga, questo senso di vita in lotta in persone che hanno sofferto, che hanno avuto la vita sconvolta dalle violenze nella loro quotidianità», dice ancora Rosi, che spiega come si è evoluta la vita di molti giovani protagonisti: «I bambini sono oggi in cura in Germania, mentre purtroppo la ragazza che si sente al telefono è ancora schiava dell'Isis. Rimane un senso dove tutto è rimasto sospeso, curiosamente come capita adesso in Occidente, dove la pandemia sta rendendo il presente molto incerto». Storie che si rincorrono, si sfiorano, nel dramma collettivo di una terra tormentata: «Raccontarla non è stato facile». Il teatro come esperienza terapeutica, il manicomio come metafora complessiva di tutto il viaggio: «Ci sono stati tanti divieti, specialmente all'ospedale psichiatrico. La lingua non ha aiutato. Di solito mentre giro i miei film sono piuttosto allegro, qui invece non ridevo mai».

Il film, accolto tiepidamente nelle proiezioni stampa, esce oggi in Italia in 80 copie, distribuito da 01.

Adriano De Grandis

