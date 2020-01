IL CONCORSO

Lo storico riconoscimento dedicato al giornalista trevigiano scomparso 15 anni fa ricalibra obiettivi e apre agli studenti delle classi quinte dei licei veneti. Una giuria tecnica che riunisce le più autorevoli firme della stampa veneta sceglierà i lavori più originali e meritevoli, assegnando tre borse di studio da destinare agli studi universitari.

Sarebbe senz'altro piaciuto a Giorgio Lago (1937-2005) il nuovo corso del premio: l'Associazione Amici di Giorgio Lago, che 19 anni fa istituì il riconoscimento per onorare la memoria e l'impegno del celebre direttore de Il Gazzettino, ha voluto rivedere obiettivi e contenuti, scegliendo di promuovere e sostenere i futuri talenti del giornalismo rinominandolo Premio Giorgio Lago Juniores - Nuovi talenti del giornalismo, agli studenti dei licei veneti. I ragazzi, invitati a realizzare un articolo sul tema Da Chernobyl a Fukushima: il pericolo nucleare visto dai diciottenni, potranno partecipare fino al 28 febbraio 2020 mandando il proprio pezzo. Per partecipare al concorso ai ragazzi è richiesto di redigere un articolo che non superi i 3000 caratteri, spazi inclusi. I partecipanti dovranno consegnare gli elaborati ai propri insegnanti di lettere, chiamati poi ad operare una prima selezione scegliendo due elaborati per ogni classe e ad inviarli alla giuria del Premio a info@premiogiorgiolago.it, indicando nell'oggetto Premio Giorgio Lago Juniores Nuovi talenti del giornalismo. Ai primi tre classificati saranno assegnate tre borse di studio da utilizzare per sostenere gli studi universitari. La cerimonia di assegnazione si svolgerà al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, Treviso, il 21 maggio 2020.

