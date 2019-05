IL CONCORSO E anche il Comune farà la sua parte presentando alla Biennale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCORSOE anche il Comune farà la sua parte presentando alla Biennale Arte una nutrita schiera di giovani artisti che presenteranno le loro opere dopo aver superato le selezioni del concorso Artefici del nostro tempo indetto dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro in previsione dell'Esposizione internazionale d'arte. La risposta al bando è stata massiccia: sono state presentate complessivamente 2262 candidature (161 per la poesia visiva, 76 per la street art, 1286 per la pittura, 77 per i video clip musicali, 98 per il fumetto e 694 per la...