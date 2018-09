CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCORSOC'è una battuta cult nel film che il regista americano Julian Schnabel ha voluto dedicare a Vincent van Gogh. È quando il geniale, folle, visionario pittore olandese, chiuso in manicomio, risponde così al prete che gli chiede se è davvero certo del suo valore artistico: Anche Gesù è stato riconosciuto venti, trent'anni dopo la sua morte. Forse Dio mi ha dato questo talento in un'epoca sbagliata.At Eternity's Gate, in concorso a Venezia 75 e presentato ieri sera in Sala Grande, non è una biografia di van Gogh. «Tutti pensano...