IL CONCERTOUna notte d'estate, una stella dei Beatles. Ringo Starr, domani sera alle 21.30 salirà sul palcoscenico allestito in una delle piazze più suggestive del Veneto, Piazza degli Scacchi a Marostica (Vi). Un evento tra quelli nel cartellone della quarta edizione del Marostica Summer Festival, rassegna musicale in città fino al 21 luglio, targata Due Punti Eventi e firmata per la direzione artistica da Valerio Simonato. Asso della musica internazionale, artista tra quelli che ne hanno scritto pagine memorabili, Richard Starkey noto al...