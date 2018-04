IL CONCERTO Sono in Veneto le ultime due date del tour italiano più lungo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCERTOSono in Veneto le ultime due date del tour italiano più lungo e corposo della storia recente di Bob Dylan: domani alle 21.30 al Palazzo del Turismo di Jesolo e dopodomani alle 21 all'Arena di Verona. La scaletta sarà tutta una sorpresa: è risaputo che le performance dell'amato quanto discusso menestrello del rock sono sempre un evento irripetibile, quanto un mistero, visto che in genere il leggendario folksinger non fa prove e che l'evolversi del suo spettacolo dipende spesso anche da come si comporta il pubblico nei suoi...