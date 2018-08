CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCERTO«Sexto Nplugged», la rassegna musicale a Sesto al Reghena, nel friulano, conclude il cartellone artistico della stagione con un'altra esclusiva nazionale: dopo quella affollatissima degli Interpol, oggi, 7 agosto, plana nel borgo più sperimentale d'Italia il progetto artistico del cantante canadese Michael Milosh (nella foto) noto come RHYE. A cinque anni dall'acclamato album d'esordio Woman (2013), il cui primo singolo Open ha registrato oltre 49 milioni di stream su Spotify e The Fall superato i 28 milioni, con sold out nei...