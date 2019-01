CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCERTOSarà la bacchetta di Jérémie Rhorer a dirigere il primo concerto sinfonico del nuovo anno, il quinto della Stagione sinfonica 2018-2019 della Fondazione Teatro La Fenice. Oggi 11 gennaio 2019 ore 20 (turno S) e in replica domani alle 17 (turno U) il maestro francese dirigerà l'Orchestra dell'ente lirico in un programma musicale articolato in tre parti: aprirà la serata la prima esecuzione assoluta dell'ouverture sinfonica Giorni di Giona, una commissione al compositore Gianni Bozzola nell'ambito di «Nuova musica alla Fenice»,...