IL CONCERTO Prima all'Arena di Verona, mercoledì 19 settembre. Poi alla

IL CONCERTOPrima all'Arena di Verona, mercoledì 19 settembre. Poi alla Kioene Arena di Padova, martedì 9 ottobre. Doppio appuntamento per i fan del Nordest con la musica di Laura Pausini, che a partire da luglio tornerà live. Dagli Stati Uniti all'Europa, passando per l'America Latina: una grande tournée per nuove imperdibili occasioni di ascoltare l'ultimo disco, Fatti sentire, uscito in tutto il mondo venerdì scorso. Album di inediti numero tredici per l'artista, arrivato a più di due anni di distanza dall'ultimo progetto discografico,...