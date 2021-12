Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONCERTOLe Vibrazioni tornano finalmente dal vivo in concerto con l'attesissimo tour In Orchestra di e con Beppe Vessicchio, dove la band più rock d'Italia incontra per la prima volta la musica classica, dando vita a un inaspettato viaggio musicale. L'appuntamento è per domani alle ore 21:30 al Gran Teatro Geox di Padova. Uno spettacolo emozionante e imperdibile, una nuova occasione per ascoltare i grandi successi delle Vibrazioni in una...