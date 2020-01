IL CONCERTO

In programma a Padova domani l'ultimo appuntamento di W.o.w. Winter Tour, il tour italiano di Awa Fall, una delle più belle voci della Reggae/World Music europea. Reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album Words of Wisdom (Bonnot Music, 2019) che è stato seguito da un lungo tour che ha toccato tutta Europa, l'artista italo senegalese sta per concludere anche l'ultima serie di date invernali realizzate nei club della penisola.

A soli 22 anni e dopo aver cantato in molti Festival come il Rototom Sunsplash, Overjam, Dub Gathering, Dub Camp, la giovane stella del reggae e della musica afro ha confezionato, in Words of Wisdom, un disco importante che punta al vero salto di qualità. Le musiche incrociano gli stili e le sonorità della black music a 360 gradi: dall'hip-hop di Lauryn Hill, alla world music di India Arie, dal gospel/R&B di Alicia Keys al soul-pop Uk di Adele. Nel disco sono ospiti il Grammy Nominated Kumar Fyah (Jam) ex-leader dei Raging Fyah, M1 del leggendario duo statunitense deadprez (Usa), General Levy aka Mr.Incredible (Uk), Irie Child (Jam) e Tommy Kuti (Ita/Nig). Dal disco sono stati estratti al momento 2 video, entrambi pubblicati in anteprima esclusiva sul canale Youtube di Reggaeville, il canale di musica Reggae più importante al mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA