IL CONCERTOIl tour estivo dei Sick Tamburo al via domani (sabato 15 giugno) dal palco del Cave Sonore Festival, allestito al Parco Dan a Vittorio Veneto (Treviso) per la tre giorni di musica (13-14-15 giugno) al centro dell'edizione 2019 della rassegna. La band friulana nata dall'esperienza Prozac + girerà l'Italia tra gli appuntamenti dedicati al pubblico del Nordest anche il concerto del 23 giugno a Monfalcone (Gorizia), quello del 9 agosto a San Martino di Lupari (Padova) e l'esibizione del 23 agosto a Pordenone per presentare il nuovo...