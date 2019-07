IL CONCERTO Il binomio tra la montagna e gli strumenti a fiato è quasi senza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCERTOIl binomio tra la montagna e gli strumenti a fiato è quasi senza tempo. Domenica prossima alle 12, I Suoni delle Dolomiti ripropongono questo incontro a Malga Flavona, nelle Dolomiti di Brenta in Val di Non. Protagonista è un settetto di strumenti a fiato i Septura Brass che imbracciano gli ottoni delle orchestre sinfoniche. E gli stessi musicisti provengono dalle più importanti istituzioni londinesi come la London Symphony, la Philharmonia, la Royal Philarmonic, la Bbc Symphony oltre a la Basilea Symphony e l'Aurora Orchestra...