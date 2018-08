CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCERTODopo la tappa a Bellinzona, in Svizzera, e quella al Summer Festival di Mirano, ora tocca a Jesolo fare da cornice al viaggio a spasso nella storia della musica pop e rock: domani sbarcherà in città lo spettacolo gratuito targato La macchina del tempo, rassegna dedicata alle hit che hanno segnato epoche e attraversato generazioni, giunta quest'anno alla sua quarta edizione. L'appuntamento è fissato per le 21 in piazza Milano quando, sulle note dei sei musicisti che compongono la Evolution Band, sul palcoscenico saliranno gli...