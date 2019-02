CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCERTODa una proverbiale rivalità a un comune progetto artistico: questa sera, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli si esibiranno insieme dal vivo sul palcoscenico del Teatro Astra di Schio, a Vicenza, per una tappa del loro Love and Peace Tour. Tournée che prende il nome dal disco frutto del singolare sodalizio tra due icone degli anni Sessanta del calibro dell'ex voce della band The Rokes (londinese, 75 anni) e dell'ex leader del gruppo Equipe 84 (originario di Modena, 75 anni il prossimo 30 marzo): Love and Peace, album pubblicato lo...