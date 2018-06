CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCERTOCresce l'attesa a Padova per il concerto dei Pearl Jam di domani alle 21, secondo e ultimo appuntamento italiano tutto esaurito del tour mondiale 2018 della rock band americana celebre per successi come Jeremy, Alive, Black e Just breathe. Dopo gli 80mila fan di Vasco, sono in arrivo allo Stadio Euganeo della Città del Santo i 43mila ammiratori del gruppo guidato da Eddie Vedder che fortunatamente ha ritrovato la voce dopo i recenti problemi alla gola. «Il 30% del pubblico è in arrivo dall'estero commenta Valeria Arzenton della...