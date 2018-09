Il Comune: via Argos, meglio il Tutor

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAFFICO ACQUEOVENEZIA Undici anni fa era stato presentato come il Grande Fratello che avrebbe preservato Venezia dal moto ondoso. Il sistema Argos, in verità, è stato una felice intuizione dell'amministrazione comunale ma per tutta una serie di motivi non ha mai funzionato a pieno regime. Così, prendendo atto di questo mezzo fallimento (un po' anche voluto, visto che il sistema è stato via via abbandonato), l'amministrazione comunale sta pensando di mandalo in pensione dopo undici anni di servizio, tra luci e ombre.NUOVO SISTEMAÈ ancora...