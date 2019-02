Il Comune: «Situazione complessa, la seguivamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO«Situazione complessa, i nostri uffici la seguivano da tempo». Così l'assessore alle politiche sociali Roberto Rugolotto, in merito al tentato omicidio che sarebbe stato commesso da un sessantenne, Luciano Bazzan, nei confronti del coinquilino, Ioan Maftei, 58 anni, di origine rumene, nella serata di mercoledì, nell'appartamento di via Olanda. «Le due persone coinvolte in questa vicenda, entrambe residenti nel nostro territorio, con problemi abitativi e per questo seguite dagli uffici, avevano trovato un alloggio tramite una...