Il Comune aveva suonato alla porta, poi ha lasciato perdere

DIMENTICATOVENEZIA È bastata una verifica suonando al campanello di casa dopo che il professor Lelio Baschetti risultava non aver risposto al questionario obbligatorio del censimento 2011. Con una pratica discutibile, ma prevista per legge, il Comune aveva depennato Baschetti dall'anagrafe e nessuno da allora sembra averlo più cercato. IL CENSIMENTONon si sa ancora a quando risalga la morte di Baschetti (sempre che sia verificata l'idenetità del corpo), ma è certo che al censimento egli non restituì la documentazione al Comune che poi...