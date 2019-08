Il Comune assume nuovi assistenti sociali: saranno 14

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZI ALLA PERSONAVENEZIA Nuove assunzioni in Comune, stavolta per 14 assistenti sociali. Lo ha deciso la giunta, per rafforzare ulteriormente l'impegno nei servizi sociali, aprendo un concorso pubblico. Il personale prenderà servizio nei prossimi mesi principalmente alla direzione coesione sociale del Comune di Venezia, e in parte, alcuni di loro, nei Comuni di Marcon e Quarto d'Altino. Il Comune di Venezia è infatti capofila dell'ambito territoriale così costituito per tutte le progettualità nazionali legate al rafforzamento dei...