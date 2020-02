IL COMMENTO

VENEZIA Un profilo falso e qualche frase buttata là ad attaccare la vita e il racconto di essa che Micol Rossi (in foto) ne fa sulla pagina Facebook Diario di una Crohniana. L'odiatore seriale è una persona che, sui social, si chiama Ubaldo Geraldo e che si è creato l'account prima di scrivere: «Ma una curiosità - posta sotto le foto che raccontano le mille difficoltà di Micol, affetta dal morbo di Crohn e simbolo di una lotta senza quartiere per portare alla luce questo tipo di malattie - La giornata tipo di una persona con il morbo di Crohn è partire da Venezia e andare in Frecciarossa in ospedale? Tutti i giorni?». Commento che Micol (che per il suo impegno è stata l'Angelo guerriero dello scorso Carnevale e ha ricevuto una lettera dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) ha postato, rispondendo in maniera per nulla piccata. Ma educata e matura, a lasciare commentare da sole quelle idiozie, spiegando ancora una volta il suo calvario. «I social sono un mezzo meraviglioso per poter comunicare con i propri cari e amici lontani in men che non si dica- spiega Micol - Eppure a causa di essi esiste anche un lato della medaglia: orribile, oscuro che ancora non è stato debellato. Mi riferisco soprattutto il cyberbullismo. A volte non ci accorgiamo di ciò. Lo sottovalutiamo o pensiamo sia normale, ma non riusciamo a capire quanto una parola scritta da dietro ad uno schermo possa ferire una persona» (n. mun.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA