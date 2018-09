CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMMENTOLa rinascita del Rossini serio è storia recente. Un tempo circolava soltanto il Rossini comico, mentre la conoscenza dell'opera seria era limitata al Guglielmo Tell. In realtà la tradizione esecutiva del melodramma romantico continuava a dominare anche nel Novecento. È indicativa la preminenza, fino a oltre la metà del secolo scorso, dell'interesse per il canto spianato e per la declamazione drammatica, ove avevano ben poco spazio lo stile ornamentale e le acrobazie vocalistiche. Certo sopravviveva Mozart, ma gran parte del...