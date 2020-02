IL COMMENTO

Dopo anni di trionfi, stavolta Venezia ha dovuto lasciare le statuette agli altri, soprattutto alla rivale Cannes, che oggettivamente lo scorso maggio ha presentato uno dei suoi migliori concorsi del decennio. La Mostra di Barbera conosce un'annata meno esplosiva e si deve accontentare di soli 3 Oscar, per quanto importanti e nobili (al netto comunque di 18 nomination). Joker, il Leone d'oro, se ne porta a casa un paio, Storia di un matrimonio chiude il tris. Al primo vanno la colonna sonora e soprattutto l'interpretazione di Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista), che al Lido fu costretto, dato il regolamento che non consente doppi premi di prima fascia, a lasciare la coppa Volpi all'italiano Luca Marinelli: un riconoscimento che va a ricompensare e gratificare un attore già più volte applaudito; il secondo vede premiata la strepitosa Laura Dern (attrice non protagonista) nel ruolo di una pirotecnica, per cinismo e sarcasmo, avvocatessa di cause di divorzio: riconoscimento strameritato.

SCARLETT DIMENTICATA

Per questo film i giurati avrebbero dovuto anche ricordarsi dell'attrice principale, Scarlett Johansson, alla quale è stata preferita Renée Zellweger, la Garland di Judy, che ha incantato gli americani con le sue noiose smorfie a ripetizione. È una delle poche stupidaggini di questa 92esima edizione, l'altra è il premio alla sceneggiatura non originale a Jojo rabbit, immeritatamente vincitore rispetto alla quaterna avversaria, tra cui lo stesso Joker e The Irishman; un'edizione, che com'è noto, ha visto, un po' a sorpresa, primeggiare il sudcoreano Parasite di Bong Joon-ho, prima pellicola non in lingua inglese a conquistare il premio come miglior film, mettendo in bacheca anche gli attestati di miglior film internazionale (nuova denominazione di film straniero), che è un po' pleonastico ma non sbagliato (magari nel caso si poteva pensare a Dolor y gloria di Almodòvar, l'altro candidato favorito), oltre a quelli di miglior sceneggiatura e soprattutto miglior regia.

COREA SUPERSTAR

Per Parasite, commedia nera con tanto di lotta di classe, si tratta di un'autentica apoteosi, dopo la Palma d'oro di Cannes, il Golden Globe per il film straniero e ora 4 Oscar, ricordando come anche la critica italiana lo abbia eletto Film del 2019 e il pubblico l'abbia comunque apprezzato, superando i 2 milioni di incasso, che per un film d'autore (poco noto fino a oggi) è parecchio. Academy Two, che lo ha distribuito in Italia con grande fiuto, lo ha prontamente rimesso in circolazione e l'Oscar veicolerà sicuramente il film per un successo bis in sala. Un'occasione per avvicinarsi a un regista che finora in Italia non ha avuto la giusta fortuna: da giovedì arriverà in sala anche Memorie di un assassino, film di Bong del 2003, ancora più bello di Parasite, che meriterebbe altrettanta attenzione.

I DELUSI

Insomma, con la prima vittoria di un film di lingua non inglese, è stata un'edizione storica. Nella conta dei premi escono delusi lo Scorsese di The irishman (ma qui subentra tutta la querelle Netflix e compagnia) con nessuna statuetta, il Tarantino di C'era una volta a Hollywood (2 statuette: miglior attore non protagonista Brad Pitt- e scenografia, un po' poco), e a maggior ragione il Mendes di 1917, che per alcuni doveva far man bassa di premi e invece ne conta solo 3 e tutti tecnici (la grandiosa fotografia di Roger Deakins, gli effetti speciali, il sonoro), così la tanto strombazzata regia in (finto) piano sequenza è rimasta giustamente a secco.

Abbastanza scontato il premio al film d'animazione, una specie di tributo (non sempre meritato e forse un po' insistito) alla Disney-Pixar che mette nella collezione anche Toy story 4, lontano dalla bellezza dei precedenti, specie del capolavoro 3; e anche quello alla canzone che non poteva non finire nelle mani di Elton John con (I'm gonna) Love me again da Rocketman, il biopic sullo stesso cantautore pop inglese. Un paio di premi tecnici (montaggio e montaggio sonoro) sono andati anche a Le Mans '66 La grande sfida, sulla lotta in pista Ford Ferrari, mentre i costumi, tanto per cambiare, sono finiti a un film ovviamente in costume, come l'ultima versione cinematografica di Piccole donne a firma Greta Gerwig. Dell'Italia si tace. Uscito di scena presto Il traditore di Marco Bellocchio, si è spenta la luce. E al buio ci siamo da tempo.

Adriano De Grandis

