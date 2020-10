TREVISO È donna il premio letterario dedicato allo scrittore e giornalista trevigiano Giovanni Comisso. Nel salone di Santa Caterina, con i distanziamenti dettati dal Covid, si è svolta ieri la cerimonia di premiazione che ha visto salire sul podio per la sezione Narrativa Figlio di lupo di Romana Petri (nella foto) (Mondadori), dedicato alla vita dello scrittore Jack London. Per la sezione Biografia la vincitrice è la giornalista e inviata del Corriere Elisabetta Rosaspina con Margaret Thatcher. Biografia della donna e della politica (Mondadori). Le due opere hanno ottenuto la maggioranza dei voti dai componenti la Grande Giuria del Premio tra i finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica. Gli altri finalisti di questa edizione del Comisso per la Narrativa sono Il Levitatore di Adriàn N. Bravi (Quodlibet) e Pietro e Paolo di Marcello Fois (Einaudi). Nella Biografia Emily Brontë di Paola Tonussi (Salerno) e Miss Rosselli di Renzo Paris (Neri Pozza). Si è, poi, tenuta la premiazione dell'opera vincitrice - Libro del sole di Matteo Trevisani (Edizioni di Atlantide)- del Comisso under 35 Rotary Club Treviso, alla seconda edizione riservato agli scrittori under 35.

Sono stati proclamati inoltre i vincitori della terza edizione del concorso #Comisso15righe lanciato su Facebook con le recensioni dei lettori (in 15 righe) dei libri in concorso. 110 candidature, in continua crescita anno dopo anno.

