IL COLORE Se non fosse regina, ma una qualunque persona del mondo, a Elisabetta

IL COLORESe non fosse regina, ma una qualunque persona del mondo, a Elisabetta II d'Inghilterra forse potrebbe piacere indossare un abitino rosso fuoco o un fascinoso completo nero: due colori che Sua Maestà non può permettersi mai. Quello che a Corte corrisponde a un ufficio stile ha stabilito per lei colori privi di carattere forte (rosa baby, azzurrino, verdino, beige) per ribadire che l'unico elemento forte in qualsiasi contesto può essere solo lei, la regina. I colori, che la scienza e la psicologia ci hanno insegnato a considerare...