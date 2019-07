Il colore da Monet a Picasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRAUn viaggio di undicimila chilometri che abbraccia due secoli di arte pittorica. È la mostra Dagli Impressionisti a Picasso. Capolavori della Johannesburg Art Gallery che sarà ospitata a palazzo Sarcinelli di Conegliano dall'11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020, organizzata da Artika di Daniel Buso, prodotta da ViDi, in collaborazione con il Comune. Sessanta opere, dai capolavori dell'Ottocento inglese, passando per i maestri dell'Impressionismo, fino ai movimenti artistici rivoluzionari del Novecento. Un'occasione unica per ammirare...