VENEZIA Il regista israeliano Amos Gitai per la settima volta al Lido porta in concorso un film singolare, Laila in Haifa che racconta la possibilità, o almeno un esempio di una possibile convivenza tra israeliani e palestinesi, tema che accompagna tutta la sua produzione. Tutto girato in una discoteca-galleria, vicina alla ferrovia della sua città natale, appunto Haifa, il film racconta una serie di incontri che avvengono in questo locale molto libero, aperto a omosessuali, israeliani, mussulmani, travestiti e comunque a persone che si vogliono divertire o che hanno solo voglia di sesso occasionale. La Laila del titolo, nome femminile che in arabo significa notte, indica appunto che tutto si svolge in una sola notte. Perché Haifa? «Sono nato ad Haifa e trovo che questa città ha tante qualità - spiega Gitai -. Intanto non è drammatica come Gerusalemme per il suo essere legata alle religioni, non è cool come Tel Aviv, ma una città della moderazione. Insomma si può guardare ad Haifa come a un modello. E questo club che racconto nel film esiste davvero. È un posto vero, non virtuale».

Gitai ringrazia i pochi giornalisti presenti in conferenza stampa e spiega: «Sono davvero felice di essere quest'anno a Venezia, un grande festival che ha avuto il coraggio di proporsi come un vero festiva di cinema con tanto di incontri veri». Il regista poi aggiunge: «La domanda che pone Laila in Haifa è: l'arte può davvero creare uno spazio dove le persone possano esprimere le loro diverse identità cercando una strada per una convivenza pacifica? Non credo in verità che le arti possano fare questo, ma ci fanno comunque riflettere. Questo tipo di realtà - sottolinea Gitai - le cambiano le armi e la politica anche se ci sono degli esempi del potere dell'arte: penso a Guernica di Picasso che forse ancora incide nella attuale politica spagnola. Mi riferisco alla recente rimozione dei resti di Francisco Franco dal mausoleo Valle de los Caidos. Se le arti non controllano le cose della politica ci si può aspettare anche poco da quest'ultima. Per non dire poi un'altra verità: ci sono molti interessi, anche economici, che vogliono che il conflitto israelo-palestinese continui ad esserci».

