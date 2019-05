CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLLOQUIOUn piccolo miracolo: L'uomo che comprò la luna, la commedia di Paolo Zucca ambientata in Sardegna (con Jacopo Cullin, Benito Urgu, Stefano Fresi, Francesco Pannofino) dopo aver sbancato i botteghini dell'isola è sbarcato in Continente dove ha incassato finora 420 mila euro.Un risultato che nessuno poteva aspettarsi nel box office dominato da blockbuster come Avengers e Pokémon. Appare felicemente sorpresa anche Geppi Cucciari, sarda doc, che dell'irresistibile film di Zucca ha scritto la sceneggiatura con il regista e Barbara...