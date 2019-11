CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLLOQUIOUn deejay con l'occhio spiritato che aggeggia a dei vecchi vinili di musica classica. Incredulo davanti agli adolescenti che identificano Beethoven in un simpatico cane San Bernardo, stufo di sentire in giro: bella quella musica è della pubblicità della Audi (Mozart). Musica colta, musica sepolta. Il pazzo con cuffia alle orecchie in scena, che cerca di riesumare una musica classica ancora viva è Paolo Migone, cabarettista toscano, che domani (alle 21.30) al Teatro Toniolo, apre la rassegna Io sono comico con il nuovo spettacolo...