IL COLLOQUIO

«Stiamo facendo tutti un'arrampicata difficile. Dobbiamo restare concentrati, muoverci da un appiglio all'altro. Per superare i passaggi più duri tocca poter contare su tre alleati. La mente, la tecnica e il fisico. Ora siamo a un passaggio impervio. Potrebbe venir voglia di mollare. Ma non possiamo. Quindi, forza e concentrazione». Maurizio Zanolla, in arte Manolo, è un mito dell'alpinismo e dell'arrampicata italiana. Nato a Feltre 62 anni fa, vive ai piedi delle Pale di San Martino, le Dolomiti più amate da Dino Buzzati. Nelle sue vie nuove, e nelle sue scalate senza corda, ha mostrato agilità, tecnica e resistenza straordinaria. Anche lui, quasi un tutt'uno con la montagna, è costretto a restare a casa.

«Rispetto a chi abita in città sono un privilegiato. Vivo con mia moglie e i miei due figli in una baita a 900 metri di quota, al margine del bosco racconta - Fino a due mesi fa questo era un luogo svantaggiato, dove il postino e i corrieri non arrivavano. I valori possono cambiare in fretta. Su questo dovremmo riflettere». Gli pesa la reclusione come gli è pesata tutte le volte che, per incidenti, è stato costretto a star fermo. La carriera di arrampicatore e i periodi da paziente gli hanno permesso di mettere a punto una costruzione fisica e mentale capace di fronteggiare i momenti critici. Quando si è chiamati a resistere.

«Ho fatto un volo di dieci metri alle Cinque Torri, con atterraggio sul ghiaione, mi sono sfasciato le caviglie. Qualche anno fa, correndo in discesa nel bosco, sono scivolato, mi sono aggrappato a degli arbusti e ho distrutto i tendini di una spalla. Sulla roccia, più volte, ho scoperto che il limite era solo mentale, e cambiando il mio approccio l'ho superato».

L'OSTACOLO

Quando spiega che cosa vuol dire resistere e mutare lo stato d'animo cita un episodio accaduto sulla Cima della Madonna, sulle Dolomiti. Lì ha rischiato di volare per trenta metri, si è concentrato e ha portato a casa la pelle. «Adesso bisogna concentrarsi, accettare la situazione ed essere convinti. Tirando fuori anche le forze, fisiche e mentali, che non crediamo di avere».

Ma che cosa può sostenerci davvero? Manolo, dopo ogni ostacolo, è riuscito a recuperare. Continua a scalare su difficoltà molto elevate. Il dolore, la fatica e la concentrazione lo hanno aiutato ad accettare i propri limiti. Nel suo libro Eravamo immortali (Rizzoli) ha raccontato la sua piccola rivoluzione che oggi fa scuola. «Ho raccontato di quando la mia esperienza in parete mi ha fatto capire che era il momento di fermarmi. E di quando quel limite l'ho passato. Solo un culo gigantesco mi ha permesso di tornare indietro vivo».

Proprio accettare di arrestarsi può diventare un'arma a nostro favore. «Noi esseri umani siamo fatti per muoverci, non c'è niente di peggio dell'immobilità. In questo periodo dobbiamo stare fermi per rispettare gli altri, anche questa è una lezione. Noi in casa, durante questi giorni, come tante famiglie, abbiamo riscoperto lo stare insieme. Leggiamo, parliamo, cuciniamo. Ho rispolverato degli appigli artificiali, mi alleno, lo fanno anche i figli».

Certo, chi vive in un appartamento in città ha bisogno di molta forza di volontà e di concentrazione. Si può allenare il fisico in pochi metri quadrati, si può allenare la mente seduti su un divano. È il desiderio di non farsi sopraffare dall'esterno che deve vincere. Come ricordano coloro che si dedicano a sport estremi. «La chiave per riuscire a resistere è avere l'atteggiamento mentale giusto. I limiti sono sempre esistiti, e sempre esisteranno, ma ogni giorno cambiano. L'approccio è prima di tutto di testa - aggiunge l'alpinista - La cosa fondamentale per resistere è accettare la situazione in cui ci troviamo. Le settimane più difficili possono essere le prossime, in cui si inizia a intravedere la luce. Sembra un paradosso».

IL VOLTO

La ripresa potrebbe essere più difficile del periodo passato. E dobbiamo, in qualche modo, abituarci anche a questa idea. Assai strana. «Dopo l'emergenza, prima di rimettere mani e piedi sulla roccia, ho voglia di andare in bicicletta. È un'altra scuola di resistenza. Ho bisogno di vedere il paesaggio che cambia, di sentire l'aria sul volto».

Stefano Ardito

