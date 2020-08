IL COLLOQUIO

Fresco del successo con La penultima magia (Einaudi, pp. 224, euro 16), più che una favola un romanzo fantastico, lo scrittore veneziano Tiziano Scarpa (classe 1963) è stato raggiunto da una bella notizia: a settembre a Todi, in occasione dello Iubel Festival, gli sarà consegnato il Premio Jacopone alla carriera. Riconoscimento di un percorso eclettico, che dal sorprendente romanzo d'esordio del 1996 Occhi sulla graticola ha visto l'autore conquistare nel 2009 con Stabat Mater l'ambitissimo Premio Strega; approdando oggi dopo aver abbracciato poesia, saggistica, drammaturgia e una guida geografica sentimentale come Venezia è un pesce a La penultima magia.

Già in copertina, nell'illustrazione di Massimo Giacon, appaiono i due lampioni dell'incipit che dialogano tra loro, ma presto la favola si rivela essere tutt'altro.

«Si scopre che il mondo di favola iniziale è un'invenzione della protagonista, nonna Renata. È la sua reazione a un lutto: si rifugia in un mondo dove non ci sono persone, ma solo cose che le vogliono bene. Gli esseri umani possono regalare le più grandi gioie, ma anche le più grandi sofferenze. Perciò lei immagina di essere una fata, tra caffettiere che le fanno festa, lampioni che scherzano... È una fantasia consolatoria».

Emerge, in tutto questo, un senso di angoscia e dolore.

«Dietro le apparenze, la sofferenza di nonna Renata è tanta, ma poi le conseguenze sono positive. I lettori mi dicono che questo romanzo dà molto buonumore. C'è, sì, malinconia, ma viene superata dal ritorno a casa della nipotina Agata, che fa ritrovare alla nonna il senso della realtà, e il coraggio di affrontare un viaggio avventuroso, con tanti rischi, compreso quello che sua nipote le venga nuovamente sottratta dalle istituzioni».

Si aprono considerazioni sull'invadenza della Legge.

«Sì, c'è sempre un'ambivalenza nella Legge: può essere invadente e al contempo salvifica, tutelando i più deboli. Certo, in alcuni casi si intromette nell'intimo delle persone, come nel rapporto fra nonna e nipote. È una riflessione che si può ampliare, se pensiamo al caso molto noto del suicidio di Dj Fabo, assistito da Marco Cappato. Cosa c'è di più intimo per una persona della sua vita e della sua morte? Eppure, un articolo del Codice Penale sancisce di fatto che non siamo pienamente padroni di noi stessi».

Recenti restrizioni possono essere considerate anche quelle governative imposte durante il lockdown.

«Abbiamo delegato alle istituzioni una parte della nostra libertà, sebbene per ragioni che condivido e ritengo assai sensate. Ma inevitabilmente questo ci porta a farci delle domande fondamentali: quanto siamo liberi? Quanto siamo davvero nostri?».

La penultima magia prima di essere pubblicato è uscito sotto forma di audiolibro, prodotto dall'editore vicentino ll Narratore, che in catalogo ha già il suo Venezia è un pesce e Stabat Mater.

«Di solito in Italia gli audiolibri si fanno soltanto dopo che un romanzo ha avuto successo. La casa editrice Il Narratore invece ha letto La penultima magia quando era ancora inedito e ha deciso di non aspettare. Come lettrice è stata scelta la grande attrice Rita Savagnone: non siamo riusciti a incontrarla di persona mentre registrava da sola a Roma, a causa delle restrizioni, ma ha fatto un lavoro magnifico. Ha dato a nonna Renata una voce affabile, che esprime grande umanità, umorismo e tenerezza. La sua lettura ha dato al mio romanzo profondità e ricchezza di toni».

