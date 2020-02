IL COLLOQUIO

«C'è la musica commerciale e poi c'è la musica d'autore. Che fatica di più perché non gioca sull'immediatezza e che proprio per questo ha bisogno di maggiore attenzione. Sul palco dell'Ariston porterò idealmente tutta la musica di nicchia' e gli artisti della famiglia di cui faccio parte: quelli un po' in ombra che lavorano a testa bassa, che macinano chilometri e chilometri e che ogni giorno si sentono dire che meriterebbero di più»: a parlare è Tiziana Donati, nota ai più semplicemente come Tosca, che a 52 anni - e a distanza di tredici dall'ultima partecipazione - torna al Festival di Sanremo. Lo fa con Ho amato tutto, un brano elegante e raffinato scritto da Pietro Cantarelli, storico braccio destro di Ivano Fossati.

IL BRANO

Una ballata per piano, orchestra e voce che spicca tra i pezzi di quest'edizione, che tra rap, reggaeton ed elettronica strizza l'occhio al mondo dei giovani: «In questo momento storico in cui tutti urlano e sgomitano per far parlare di sé, io preferisco sussurrare: questo è il mio modo di essere», dice la cantante. Nelle sue parole c'è orgoglio e fierezza: «Io sono una sognatrice. Mi piace pensare che domani ci possa essere spazio anche per altra musica, oltre a quella commerciale. Una mia eventuale vittoria? Sarebbe significativa: un bel riconoscimento per chi continua a fare strada restando in silenzio».

Ho amato tutto è nata nel 2015 all'interno dell'Officina Pasolini, l'accademia per giovani talenti della canzone e del multimediale diretta da Tosca a Roma: «Cantarelli si ispirò a una sua vicenda amorosa. Mi cantò il ritornello e gli dissi: Devi finirla. La sentii subito mia. Per tutti questi anni è rimasta chiusa nel cassetto. Rappresenta un bilancio: ci sono momenti in cui ti metti a nudo mostrando tutte le tue fragilità. Io lo faccio con questa canzone». Amadeus l'ha voluta tra le 24 canzoni in gara al Festival: «Non smetterò mai di ringraziarlo: scegliendo questa canzone ha aperto una fessura importante a Sanremo. E spero che da lì possa passare tutta la musica più bella e particolare possibile».

Ha avuto più fortuna de Il suono della voce, la canzone scritta da Ivano Fossati che nel 2013 Tosca presentò alla commissione del Festival di Fabio Fazio, capitanata da Mauro Pagani: «Non la scelsero. Però da quella canzone la mia carriera è ripartita», dice ora Tosca, che al Festival ha partecipato quattro volte in passato, vincendolo nel 1996 insieme a Ron con Vorrei incontrarti tra cent'anni. Ron e Fossati sono stati tra i primi a chiamarla dopo l'annuncio della partecipazione: «Ivano ha ascoltato la canzone e mi ha detto che gli è piaciuta tantissimo. Rosalino è curioso di ascoltare la mia versione di Piazza grande».

IL TRIBUTO

Tosca canterà il classico di Lucio Dalla nella serata delle cover, accompagnata dalla cantante spagnola Silvia Pérez Cruz: «È una delle tante cantanti che nonostante le chiusure lavorano sodo, sorridono, sono mamme, compagne, rocce e sognatrici», spiega. Cosa ne pensa dei passi indietro? «Nella società di oggi domina l'immagine della donna bella: se invece vuoi far parlare di te solo perché hai qualcosa da dire e sei intelligente, sei svantaggiata. È normale che poi dopo ci siano certe misoginie culturali. Arriveremo al giorno in cui ci saranno donne belle, ma anche intelligenti e preparate».

