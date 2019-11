CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLLOQUIOAle e Franz adorano le sfide, tanto più adesso che festeggiano i 25 anni di carriera. E per celebrare le nozze d'argento, hanno deciso di misurarsi addirittura con Shakespeare, e con la più romantica delle sue tragedie, Romeo e Giulietta, «il testo per eccellenza delle coppie» ribadisce Franz, l'altra metà di Ale, vera coppia di fatto della scena e del grande schermo. Ma attenzione, sarà uno Shakespeare liberamente rivisto, «anche se i dialoghi sono fedeli a quelli del Bardo», che vede agitarsi in scena una compagnia di...