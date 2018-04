CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLLAUDOPARIGI C'è un unico modo per vedere il futuro di Roma: andare a Parigi ed entrare in una macchina capace di mostrare che cosa succederà tra 4 giorni all'Eur, quando scatterà il primo Gran Premio di Formula E e le strade percorse ogni giorno da migliaia di persone si trasformeranno, per qualche ora, nell'arena dove 20 piloti potranno immaginare di essere un po' gladiatori e un po' Ben Hur sulle loro quadrighe elettriche. Accadrà nella capitale d'Italia, ma prima può accadere a Satory, alla periferia di quella francese dove si...