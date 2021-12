MAZZORBO

Il cipresso nel parco giochi di Mazzorbo non c'è più. Davide Tagliapietra, figlio di un intagliatore in legno, biologo e ricercatore al Cnr-Ismar, che abita a Mazzorbo, insieme ad altri esperti sta cercando di far radicare delle talee per crearne un clone. Riavremo il Paron? «Il come era e dov'era in natura è impossibile. Lo dicono l'ecologia e il buonsenso. Ma un albero tagliato non è ancora morto. Quell'albero, per noi, aveva un significato speciale. Quasi magico per cui ho raccolto alcune cime dei pochi rami lasciati a giacere sulla riva e assieme a degli specialisti del Cnr stiamo cercando far radicare delle talee per ottenere un suo clone, un piccolo albero col suo stesso DNA. E rimetterlo dov'era. Abbiamo anche raccolto parecchi galbuli, le pigne, se le talee non riescono a radicare, come seconda opzione dalle sementi possiamo provare a far germinare un suo figlio e mantenere il ponte tra le generazioni. ...avendolo saputo prima...». Dietro al cipresso di Mazzorbo si cela una lunga storia.

«Il tronco del Paron potrebbe raccontarci la storia climatica ed ambientale di Mazzorbo in questi ultimi 200 anni. Gli alberi crescendo producono degli anelli che hanno spessore diverso a seconda delle condizioni ambientali, vi si può sentire la storia quasi come fossero i solchi di un disco di vinile».

L'albero ci darà indicazioni sul clima della laguna negli ultimi 200 anni?

«Non solo sul clima, si può anche studiare l'accumulo degli inquinanti nel corso dei secoli. Il cipresso è comunque difficile da studiare, spesso fa anelli bizzarri che non corrispondono agli anni. È un albero con un carattere tutto suo. Deve essere analizzato da esperti, che in Italia non mancano».

Il tronco dell'albero abbattuto va quindi conservato?

«Sarebbe opportuno, almeno per un albero secolare. Ma del tronco del cipresso di Mazzorbo si è persa ogni traccia. É rimasta la ceppaia di una decina di centimetri di spessore, vedremo cosa possiamo fare. A San Francesco del Deserto i frati conservano un altro tronco di cipresso. Quello che la leggenda vuole nato dal bastone di San Francesco tornato dalla Palestina, che è caduto probabilmente mentre il cipresso di Mazzorbo era ancora in vita. Forse si potrebbero le serie temporali ed avere informazioni sul clima della laguna Nord da pochi giorni fa, quando è stato abbattuto il cipresso di Mazzorbo, sino a secoli fa, quando è stato piantato il bastone di San Francesco».

I frati di San Francesco hanno conservato il tronco?

«È lì in una edicola dedicata. I frati hanno un senso del valore del tempo che la nostra società ormai ignora. Cercheremo di far leggere alle scolaresche negli anelli della ceppaia il periodo austriaco, le guerre mondiali, l'anno del ghiaccio, il 1929 che sterminò i carciofi di Mazzorbo».

I residenti hanno salutato il cipresso con un'epigrafe. Perché?

«Per la gente di Mazzorbo, Burano, le contrade di Torcello, quell'albero era come una persona. Era iconico. Basta pensare agli innumerevoli quadri che lo hanno ritratto, da Franz-Leo Ruben e Ciardi nell'800, alla scuola di Burano Vellani-Marchi e Semeghini nel 900, fino ai nostri pittori buranelli Antonio Tysbe, Angelo Molin Bronsa, Giuseppe Senigaglia. L'albero sta là, nei loro dipinti. Una importanza culturale che penso sia stata sottovalutata».

Federica Repetto

