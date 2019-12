«Il Civile? Preoccupazione esagerata, ora conta di più»

LE STRUTTURE

VENEZIA Il 2019 è stato anche l'anno delle schede ospedaliere, con le polemiche per il declassamento degli ospedali di Venezia e Chioggia. Questione che ancora fa arrabbiare il dg dell'Ulss 3, Giuseppe Dan Ben. «Sono state polemiche che non avevano fondamento: la classificazione contestata era redatta in ottemperanza alle leggi nazionali. Ma la realtà è tutt'altra, fatta di un'attenzione particolare che la programmazione sanitaria regionale ha avuto per Venezia e per l'Ulss 3». Il Civile, in particolare, è «oggi una struttura ben più importante quanto ad attenzione e dotazione, di quello che spetterebbe a Venezia in base ai suoi abitanti» rivendica il dg che mette in fila quanto fatto dal suo arrivo alla guida nell'Ulss: «Negli ultimi sette anni l'ospedale è rinato: padiglione Jona, Centro prelievi, elisuperficie e cavana per le emergenze con mezzi in più per il 118, nuovi spazi per l'ematologia, nuovo Cup, la piazza centrale con i camminamenti coperti. Ora si sta ristrutturando il Padiglione Gaggia che completeremo e restituiremo nel 2020». E i miglioramenti hanno interessato anche gli altri ospedali. «Chioggia forse ha visto più novità ancora di Venezia: nuovo Pronto soccorso, nuovi reparti e sale operatorie, l'ospedale di Comunità - continua ad elencare Dal Ben -. Anche l'Angelo è cambiato tantissimo: nuovo Cup, Centro prelievi, Pronto soccorso con il polo radiologico, rinnovamento tecnologico con il Robot Da Vinci e con tutte le grandi diagnostiche acquistate nuove da poco più di un anno».

Fin qui quanto già fatto. Sui prossimi interventi, Dal Ben preferisce non sbilanciarsi troppo. «Non è nel mio stile parlare di quanto si farà promettendolo come già fatto». Oltre al Gaggia, il dg cita le principali operazioni in corso: «Il pronto soccorso dell'ospedale di Dolo è un cantiere avviato da tempo, che ha ripreso a lavorare, dopo una pausa non dipesa certo dalla volontà dell'azienda sanitaria. Il nuovo Distretto a Marghera, dopo quello di Favaro, è indirizzato, anche qui dopo una fase di valutazione molto ampia. E poi ci sono, già stanziati da fondi ministeriali, 60 milioni per gli interventi futuri al Civile, 40 per quelli dell'ospedale di Dolo. All'Angelo siamo pronti ad interventi importanti per i reparti di Oncologia e di Ematologia». E l'Angelino, il nuovo padiglione per l'ospedale? «Arriverà a suo tempo e a suo tempo ne parleremo».

