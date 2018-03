Il cinema virtuale al Lazzaretto Vecchio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FESTIVALAlla Mostra del cinema 2018 l'isola del Lazzaretto Vecchio sarà aperta per tutta la durata del festival. E, nella seconda metà della kermesse cinematografica, potrà essere fruita non solo dagli accreditati (come nel 2017) ma anche dal pubblico. Dopo il successo dello scorso anno, con apertura dell'isola nei primi giorni della Mostra cinematografica, è questa la prima novità importante sulla quale sta lavorando la Biennale.L'isola sarà sempre dedicata al cinema virtuale e si sta lavorando per arricchirla. Ma l'isola del...